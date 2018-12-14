Спорт

Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов
RT на русском
10:55

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых. «Это всего лишь слухи», — цитирует главу организации РИА Новости.
RT на русском10:55

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Глава IBU: Новости об угрозе отстранения биатлонистов из России - всего лишь слухи

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Спорт-Экспресс10:12

Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»

Sport24.ru09:02
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:44, Ашберн
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