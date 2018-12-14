Спорт
Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов
Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистовRT на русском10:55
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых. «Это всего лишь слухи», — цитирует главу организации РИА Новости.
RT на русском10:55
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«Спартак» оштрафован на 55 тысяч евро
"Спартак" оштрафован на 27 тысяч евро по итогам домашнего матча Лиги Европы с "Рейнджерс" (4:3). Болельщикам "красно-белых" вменяется бросание на поле посторонних предметов, блокирование лестничных проходов и использование пиротехники.
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Телегин пропустит оставшуюся часть Кубка Первого канала из-за травмы
Напомним, форвард получил повреждение в стартовом матче турнира с командой Швеции (3:2 Б). Календарь Кубка Первого канала «Телегин больше не сыграет на КПК, травма нижней части тела», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Морозов стал чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем
Россиянин Владимир Морозов завоевал медаль на чемпионате мира на короткой воде в Китае по итогам заплыва на 50 метров вольным стилем.
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Спорт
Скелетонистка Никитина остановилась в шаге от медали в Винтерберге
Российская скелетонистка Елена Никитина показала четвертый результат на 2-м этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
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Хоккей
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Футбол
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«Спартак» согласовал переход защитника «Флуминенсе» Лукаса
Обновлено в 08:51
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с вратарем Юханссоном на два года
Прошлый контракт истекал по окончанию текущего сезона. Юханссон выступает за ЦСКА с 2017 года.
Обновлено в 10:19
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Вратарь «Тампы» Василевский стал первой звездой дня в НХЛ
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Футбол
«Манчестер Сити» откажется от покупок в зимнее трансферное окно
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Обновлено в 09:28
Футбол
Футболист «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
УЕФА подвел итоги голосования за лучшего игрока по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Евгений Савин подписал контракт с «Ак Барсом»
Обновлено в 06:38
Футбол
ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск
Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.
Обновлено в 08:42
Футбол
Ройс признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре
Напомним, что в ноябре 29-летний форвард записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу в трех встречах чемпионата Германии.
Обновлено в 11:30
Футбол
Анри: «Монако» будет драться в «Лионе»
Наставник "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Лионом" в чемпионате Франции.
Обновлено в 11:01