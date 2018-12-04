Позднее было объявлено, что WADA проведет аудит РУСАДА 11 и 12 декабря. ВФЛА должна выплатить IAAF $2,76 млн. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин ранее сообщил ТАСС, что федерация сможет начать выплату IAAF долга только после оформления ряда юридических документов.

с чего всё началось

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики заявил, что не удивлен решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстанавливать организацию в правах, передает ТАСС. Решение было принято из-за того, что ВФЛА не выполнила два условия дорожной карты.

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