Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»ПРАЙМ 13:01

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
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