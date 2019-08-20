Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»ПРАЙМ 13:01
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
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