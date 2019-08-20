Технологии

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компанииРБК 07:20

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
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Глава Huawei сообщил о моменте между жизнью и смертью компании

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