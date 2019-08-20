Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»ПРАЙМ 13:01

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Глава Huawei заявил о нахождении компании между жизнью и смертью

Телеканал 360°10:33

Глава Huawei заявил, что его компания находится «между жизнью и смертью»

Daily Storm08:38

Bloomberg: основатель Huawei объявил мобилизацию и пригрозил увольнениями за пассивность

ТАСС10:12

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

РБК07:20

Huawei заявила о нахождении «между жизнью и смертью»

Lenta.ru11:32

Глава Huawei сообщил о моменте между жизнью и смертью компании

Народные новости12:04

«Между жизнью и смертью»: глава Huawei рассказал о ситуации в компании

Rambler News Service12:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:30, Ашберн
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Обновлено в 14:45
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника

Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Политика

Премьер Италии объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны

«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Пентагон ответил на обвинения Москвы в наличии плана по срыву ДРСМД

Обновлено в 13:40
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка

17-летняя пассажирка автобуса получила наиболее опасные травмы и скончалась. Молодая девушка умерла в больнице.
Обновлено в 09:45
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В центре Петербурга загорелся кинотеатр «Аврора»

Десять человек были выведены из здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в центре Петербурга из-за возгорания на втором этаже в помещении художественной галерии, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов решают конфликты у семейного психолога

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась моментами семейной жизни с певцом Владом Топаловым, признавшись, что иногда страдает от излишней вспыльчивости супруга, из-за чего приходится посещать семейного психолога, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:13
Кино

Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 14:00
Общество

Использование мобильных телефонов в школах ограничат

Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Политика

Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму

Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 09:58
Политика

Назван главный претендент на должность посла США в России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Политика

В МИД России пообещали не ужесточать визовые требования для Финляндии

Глава консульского департамента российского МИД Иван Волынкин заявил, что российская сторона не будет отвечать Финляндии на ужесточение визовых требований для россиян и не создаст дополнительных трудностей в получении документов для их жителей.
Обновлено в 09:56
Общество

Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет

Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено в 11:57
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Сирийская армия продолжает наступление на боевиков

Артиллерия и авиация сирийской армии ведут бомбардировку районов, в которых до сих пор скрываются террористы.
Обновлено в 14:14
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Медведь загрыз композитора в Канаде

Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:57
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Политика

Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине

Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Авто

Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России

Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Запад против HuaweiБольше новостей по теме
Главное