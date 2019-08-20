Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»ПРАЙМ 13:01
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
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Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
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Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
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Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны
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Общество
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Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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17-летняя пассажирка автобуса получила наиболее опасные травмы и скончалась. Молодая девушка умерла в больнице.
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Политика
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Происшествия
Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов решают конфликты у семейного психолога
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась моментами семейной жизни с певцом Владом Топаловым, признавшись, что иногда страдает от излишней вспыльчивости супруга, из-за чего приходится посещать семейного психолога, пишет «Комсомольская правда».
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Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 14:00
Общество
Использование мобильных телефонов в школах ограничат
Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
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Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму
Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
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Политика
Назван главный претендент на должность посла США в России
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
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Политика
В МИД России пообещали не ужесточать визовые требования для Финляндии
Глава консульского департамента российского МИД Иван Волынкин заявил, что российская сторона не будет отвечать Финляндии на ужесточение визовых требований для россиян и не создаст дополнительных трудностей в получении документов для их жителей.
Обновлено в 09:56
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено в 11:57
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Сирийская армия продолжает наступление на боевиков
Артиллерия и авиация сирийской армии ведут бомбардировку районов, в которых до сих пор скрываются террористы.
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Экономика
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Медведь загрыз композитора в Канаде
Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".
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В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
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Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
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В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Авто
Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России
Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
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Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
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