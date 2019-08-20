Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»ПРАЙМ 13:01

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

РБК07:20

Глава Huawei заявил, что его компания находится «между жизнью и смертью»

Daily Storm08:38

Глава Huawei сообщил о моменте между жизнью и смертью компании

Народные новости12:04

Глава Huawei заявил о нахождении компании между жизнью и смертью

Телеканал 360°10:33

Huawei заявила о нахождении «между жизнью и смертью»

Lenta.ru11:32

Bloomberg: основатель Huawei объявил мобилизацию и пригрозил увольнениями за пассивность

ТАСС10:12

«Между жизнью и смертью»: глава Huawei рассказал о ситуации в компании

Rambler News Service12:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Обновлено в 14:45
Политика

Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины

Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.
Обновлено в 17:01
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Обновлено в 13:17
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Наука

В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Обновлено вчера в 01:36
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ

Коллегия обсудит ход реализации майских указов президента России и подведет итоги работы Международного противоминного центра ВС. 21 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Обновлено в 15:32
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»

По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре

Обновлено в 17:53
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны

«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Наука

Ученые узнали, как смартфоны влияют на работу мозга

Американские исследователи из Ратгерского университета выяснили, что смартфоны не помогают отвлечься от работы или учебы, а наоборот, еще больше утомляют мозг.
Обновлено в 07:06
Политика

В мэрию Москвы поданы две заявки на митинги 31 августа

Заявки в мэрию Москвы подали помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы организации «Русь Сидящая» Иван Брушлинский.
Обновлено в 10:46
Кино

Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel

Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Культура

Фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму соберет 35 тыс. зрителей

Как сообщили во вторник, 20 августа, в пресс-службе фестиваля, на территории арт-кластера соберутся 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов страны.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

Обновлено в 16:45
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Наука

Водород смогли эффективно извлечь из нефти

Ученые разработали масштабируемый и экономичный метод извлечения водорода из природного битума и нефтяных месторождений.
Обновлено в 10:07
Экономика

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Космос

Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года

Обновлено в 08:52
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Происшествия

СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Экономика

Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт г/к рулонной стали

ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн. тонн, а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом в 20%.
Обновлено вчера в 17:17
Космос

У «Роскосмоса» нет денег на создание солнечного паруса, заявил Рогозин

"Роскосмос" из-за отсутствия финансирования не разрабатывает солнечный парус, использующий силу солнечного ветра для движения, но не видит технических проблем для реализации такого проекта.
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
Запад против HuaweiБольше новостей по теме
Главное