Политика

Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении AppleИзвестия 20:40

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, 26 мая.
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Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

РИА Новости20:48

Глава Huawei призвал не применять ответные меры к Apple

Московский Комсомолец19:51

Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

ТАСС20:21

Основатель Huawei попросил не вводить ответные меры против Apple

РБК20:12

Глава Huawei выступил против санкций КНР в отношении Apple

Газета.Ru20:11

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

RT на русском20:30

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Комсомольская правда21:34
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Огненные шары осветили небо над Австралией

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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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