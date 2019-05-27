Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении AppleИзвестия 20:40

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, 26 мая.

Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple

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