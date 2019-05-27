Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении AppleИзвестия 20:40
Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, 26 мая.
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Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
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Футбол
«Зенит» показал видео с чемпионского парада
Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 13:06
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
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Политика
Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 18:31
Наука
Редчайшая панда-альбинос впервые попала на камеру в Китае
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Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Политика
Майкл Гоув стал восьмым кандидатом на пост премьера Великобритании
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Политика
Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ
Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при землетрясении в Перу
Число пострадавших в результате землетрясения в Перу возросло до 11, передает Associated Press. Также сообщается, что один человек погиб.
Обновлено в 11:55
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Культура
«Темная ночь» зазвучала в Польше с новой силой
В Польше песню сочли враждебной пропагандой, ибо интонация и чувства поющего бойца Красной Армии слишком привлекательно человечны.
Обновлено в 14:46
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Егерю в Зейском районе подкинули новорожденного лосенка
В Зейском районе «добрые люди» подкинули под забор егерю новорожденного лосенка.
Обновлено в 19:58
Футбол
Адиев назвал условие, при котором Керимов был готов помочь «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев пояснил, почему бизнесмен и политик Сулейман Керимов не стал помогать клубу, находящемуся в трудном финансовом положении.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Наука
Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом
Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Экономика
В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа
Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Наука
Физики собрали рекордно большой узор из 111 атомов рубидия в оптической ловушке
Физики из Германии построили бездефектную фигуру из 111 атомов рубидия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено 24 мая в 05:29
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта
Обновлено в 12:33