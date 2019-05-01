Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в странеИзвестия 03:51

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Голос Америки», опубликованном 1 мая.
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Зурабишвили выступила против строительства военной базы США в Грузии

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Саломе Левановна Зурабишвили
Грузинский политик
Грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории страны женщина-президент и последний президент, избранный всенародным голосованием.
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