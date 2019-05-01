Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в странеИзвестия 03:51
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Голос Америки», опубликованном 1 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде 9 мая
Накануне стало известно, что никто из лидеров иностранных государств не будет присутствовать на параде по случаю празднования Дня Победы в Москве.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попало на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты
Meizu 17 может стать первым 5G-смартфоном компании
Утверждается, что аппарат позаимствует черты дизайна у концептуального смартфона Meizu Zero, который полностью лишён разъёмов и физических кнопок.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток
Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Космос
Огромный астероид летит к Земле
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций
Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 04:04
Политика
Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка
Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Футбол
Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Общество
Беглов возглавил первомайское шествие в Петербурге
Демонстрацию возглавили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина.
Обновлено в 04:46
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Футбол
Нюрнберг - Бавария: где смотреть матч
В 19:00 стартует игра, ее можно увидеть на "Матч Футбол 3", "Сетанта Спортс +" и "Казспорт".
Обновлено 27 апреля в 19:45
Армия и оружие
Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов
Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.
Обновлено в 03:56
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:59