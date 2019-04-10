Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и КрымомРБК вчера в 18:28

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.

Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом

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