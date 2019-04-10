Политика
Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и КрымомРБК вчера в 18:28
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
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Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя.
— Майк Помпео, американский политикГазета.Ru вчера в 18:54
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Помпео пояснил, чем признание Голан отличается от ситуации с Крымом
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