Политика

Глава Госдепа США сравнил Голаны и КрымТК Звезда 00:47

Майк Помпео назвал разными ситуации с Голанскими высотами и Крымом. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что нельзя сравнивать ситуацию с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с РФ. Такое заявление он сделал во время слушаний в Сенате США.
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Майк Помпео
Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. … Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не ничем ей не угрожал.
— Майк Помпео, американский политикУтро.ru 02:45

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