Экономика
Глава Горного университета стал самым богатым ректором РоссииМетагазета вчера в 06:45
Ректор Горного университета и бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. За 2018 год он заработал 236,9 млн рублей.
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Научный руководитель Владимира Путина в четвёртый раз стал самым богатым российским ректором
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Gazeta.SPbвчера в 05:13
Ректор Петербургского Горного университета стал самым богатым среди коллег
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