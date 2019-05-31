Экономика

Глава Горного университета стал самым богатым ректором РоссииМетагазета вчера в 06:45

Ректор Горного университета и бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. За 2018 год он заработал 236,9 млн рублей.
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Научный руководитель Владимира Путина в четвёртый раз стал самым богатым российским ректором

Эхо Москвывчера в 16:00

Ректор Горного университета стал лидером по доходам среди коллег

Город+вчера в 05:43

Научный руководитель Путина в четвертый раз стал самым богатым ректором в России

Дождьвчера в 03:54

Ректор Петербургского горного университета признан самым богатым среди коллег

Gazeta.SPbвчера в 05:13

Научный руководитель Путина остается лидером рейтинга самых богатых ректоров России. В топ-25 еще четыре петербургских вуза

Фонтанка.Рувчера в 04:29

Глава Горного университета Литвиненко возглавил список богатых ректоров

Мойка78вчера в 06:10

Ректор Петербургского Горного университета стал самым богатым среди коллег

АиФ Санкт-Петербургвчера в 05:15
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Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Обновлено вчера в 08:00
Общество

В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»

Обновлено в 02:21
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» пожаловался в полицию на Алсу

Обновлено вчера в 15:34
Технологии

Жители Подмосковья смогут отслеживать маршрут машин скорой помощи

Будет предоставлена информация, когда выехала скорая, сколько времени займет до места вызова, и, соответственно, сам факт прибытия тоже фиксируется.
Обновлено в 01:55
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол

«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича

Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

СК: не надо думать, что с вашим ребенком ничего не случится

Хочу отметить, что в последнее время себя очень активно проявляют, в том числе в совместной работе, различные организации — Детские советы при уполномоченных по правам ребенка, родительская общественность, Совет отцов.
Обновлено в 03:00
Кино

Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Рейс из Лондона в Петербург задержался почти на сутки

Причиной задержки стала техническая неисправность самолета.
Обновлено в 02:21
Транспорт

«Комета-120М» впервые в новом сезоне прибыла в Ялту из Севастополя

Обновлено в 03:24
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Экономика

Лучшее за неделю: когда начнется обвал на фондовом рынке и где стало выгоднее отдыхать

Банки.ру проанализировал десять валют 16 самых популярных у россиян стран и выяснил, в каких еще странах девальвация валюты благоприятствует туристам.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты

Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Обновлено в 03:13
Игры

Стратегия Northgard по скандинавским мифам скоро выйдет на консолях

Студия Shiro Games, выпустившая ролевой боевик Evoland, представила основанную на скандинавской мифологии стратегию Northgard ещё в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:46
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Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
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Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
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Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4

На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.
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«Чувствую свою вину, что не смог найти финансирование»

В 38-м туре «Чертаново» обыграло «Ротор» (2:1), но и его конкурент в лице «Нижнего Новгорода» одержал победу.
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Студия Warner Bros. утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
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Foreign Policy (США): Трамп подталкивает Иран в объятия России (Foreign Policy)

В целом Россия "сделала не так уж много" для борьбы с американскими санкциями, заявил Foreign Policy ведущий популярного российского ток-шоу Владимир Познер.
Обновлено в 01:22
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В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель

По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

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Весам судьба преподнесёт подарок, а Львам может потребоваться помощь

У Стрельцов появятся смелые, но удивительно удачные идеи.
Обновлено вчера в 13:00
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Владимир Стефанович Литвиненко
Инженер
Советский и российский горный инженер, доктор технических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского горного университета, специалист по бурению скважин методом плавления горных пород. Известен как политический деятель и самый богатый ректор в России.
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