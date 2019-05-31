Экономика
Глава Горного университета стал самым богатым ректором РоссииМетагазета вчера в 06:45
Ректор Горного университета и бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. За 2018 год он заработал 236,9 млн рублей.
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Научный руководитель Владимира Путина в четвёртый раз стал самым богатым российским ректором
Эхо Москвывчера в 16:00
Ректор Петербургского горного университета признан самым богатым среди коллег
Gazeta.SPbвчера в 05:13
Ректор Петербургского Горного университета стал самым богатым среди коллег
АиФ Санкт-Петербургвчера в 05:15
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