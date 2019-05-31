Экономика

Глава Горного университета стал самым богатым ректором РоссииМетагазета вчера в 06:45

Ректор Горного университета и бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. За 2018 год он заработал 236,9 млн рублей.
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Научный руководитель Владимира Путина в четвёртый раз стал самым богатым российским ректором

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Глава Горного университета Литвиненко возглавил список богатых ректоров

Мойка78вчера в 06:10

Ректор Петербургского Горного университета стал самым богатым среди коллег

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Gazeta.SPbвчера в 05:13

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Ректор Горного университета стал лидером по доходам среди коллег

Город+вчера в 05:43

Научный руководитель Путина в четвертый раз стал самым богатым ректором в России

Дождьвчера в 03:54
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Взрывы прогремели на заводе в Дзержинске

Обновлено в 05:27
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В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Ленинградской области съехал в кювет автобус, ехавший в Новгород

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Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

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Общество

В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»

В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Единоборства

Бой-реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году

Обновлено в 03:19
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

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Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
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Общество

Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

Обновлено в 09:04
Происшествия

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем

Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил новым властям переворотом

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил переворотом в случае отмены закона «О функционировании украинского языка», обязывающего употреблять госязык во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Футбол

Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде

Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
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Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала нападки Собчак в ее адрес «дешевыми понтами»

В своем блоге в Instagram певица назвала нападки светской львицы "дешевыми понтами".
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Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
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В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»

Обновлено в 09:02
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
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Гаджеты

Бренды смартфонов, которые вот-вот могут умереть. От Huawei до Razer

В обоих случаях, скорее всего, Huawei придумает способ обойти запрет, но с помощью "костылей", которые точно не понравятся пользователям.
Обновлено в 07:05
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Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
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Медведева спела с Джонни Вейром

Во время выступления Елизаветы Туктамышевой под композицию «Shallow» Леди Гаги Медведева и Вейр подпевали, стоя у бортика.
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Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
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Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
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В Сочи арестовали старообрядческий храм

Обновлено в 07:40
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Владимир Стефанович Литвиненко
Инженер
Советский и российский горный инженер, доктор технических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского горного университета, специалист по бурению скважин методом плавления горных пород. Известен как политический деятель и самый богатый ректор в России.
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