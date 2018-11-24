"Наиболее действенным ответом России является укрепление потенциала и согласованности действий НАТО, поскольку именно Североатлантический альянс является опорой европейской безопасности", - подчеркнул начальник британского Генштаба.

Глава Генштаба Великобритании считает Россию большей угрозой, чем ИГ и «Аль-Каида»

Армия и оружие Армия и оружие Лавров рассказал о союзничестве США и террористов ИГ в Сирии 14 ноября спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что организацию «Исламское государство» породили действия властей САР.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о продаже Киевом взрывчатки из Донбасса в страны Запада «Украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы из зоны операции объединённых сил для последующей реализации в западных странах», — заявил Филипоненко.

Армия и оружие Армия и оружие Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие ВС Латвии заявили о двух российских кораблях у своих границ Национальные вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении вблизи своих морских границ двух российских военных кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57 В субботу, 24 ноября, появилось видео синхронной посадки двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Сирии Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Политолог объяснил слова британского генерала об ИГИЛ и России Эксперт напомнил, что террористическая организация «Исламское государство»1 фактически разгромлена именно благодаря усилиям России, а не Великобритании.

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Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.

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Армия и оружие Армия и оружие Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну» «Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военные уничтожили стартовые ракетные позиции джихадистов В ходе удара сирийских военных стартовые позиции были уничтожены. Кроме этого, джихадисты понесли потери в живой силе.