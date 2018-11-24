Армия и оружие
Глава Генштаба Великобритании считает Россию большей угрозой, чем ИГ и «Аль-Каида»
Глава Генштаба Великобритании считает Россию большей угрозой, чем ИГ и «Аль-Каида»Инфорос07:38
"Наиболее действенным ответом России является укрепление потенциала и согласованности действий НАТО, поскольку именно Североатлантический альянс является опорой европейской безопасности", - подчеркнул начальник британского Генштаба.
Инфорос07:38
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Армия и оружие
Лавров рассказал о союзничестве США и террористов ИГ в Сирии
14 ноября спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что организацию «Исламское государство» породили действия властей САР.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В ЛНР заявили о продаже Киевом взрывчатки из Донбасса в страны Запада
«Украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы из зоны операции объединённых сил для последующей реализации в западных странах», — заявил Филипоненко.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о двух российских кораблях у своих границ
Национальные вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении вблизи своих морских границ двух российских военных кораблей.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57
В субботу, 24 ноября, появилось видео синхронной посадки двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Сирии
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирии.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание
Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Политолог объяснил слова британского генерала об ИГИЛ и России
Эксперт напомнил, что террористическая организация «Исламское государство»1 фактически разгромлена именно благодаря усилиям России, а не Великобритании.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Авиагруппа «Стрижи» впервые выступит с новой программой в Иране
Летчики авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" впервые продемонстрируют свою обновленную программу в составе семи экипажей в рамках международного авиасалона Iran Air Show - 2018 (Иран), сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки
Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно
В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну»
«Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Сирийские военные уничтожили стартовые ракетные позиции джихадистов
В ходе удара сирийских военных стартовые позиции были уничтожены. Кроме этого, джихадисты понесли потери в живой силе.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области
Обновлено в 04:26