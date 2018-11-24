Армия и оружие
В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов». По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада.
Коммерсантъвчера в 21:59
с чего всё началось
С таким утверждением в интервью газете The Daily Telegraph выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.ТАССвчера в 19:23
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Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО
За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание
Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки
Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы
В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
ВВС Сербии получили первый вертолет Airbus Helicopters Н145М
Всего по контракту Сербия получит девять военных многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H145M, из них шесть пойдут в ВВС Сербии, а три пополнят авиацию министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну»
«Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В Афганистане убили американского военнослужащего
В Афганистане убили американского военного.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР
Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
Военные Франции уничтожили десятки террористов в Мали
В ходе операции «Бархан» в Мали французские военные уничтожили 30 боевиков, сообщила пресс-служба Министерства обороны Франции, 24 ноября передает RT.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Экипажи подлодок ЧФ «Краснодар» и «Новороссийск» учились выходить из-под удара условного противника
Обновлено в 03:52