с чего всё началось

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов». По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Армия и оружие Армия и оружие Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.

Армия и оружие Армия и оружие Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области

Армия и оружие Армия и оружие На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Сербии получили первый вертолет Airbus Helicopters Н145М Всего по контракту Сербия получит девять военных многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H145M, из них шесть пойдут в ВВС Сербии, а три пополнят авиацию министерства внутренних дел страны.

Армия и оружие Армия и оружие Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну» «Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Армия и оружие Армия и оружие В Афганистане убили американского военнослужащего В Афганистане убили американского военного.

Армия и оружие Армия и оружие Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.

Армия и оружие Армия и оружие Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Военные Франции уничтожили десятки террористов в Мали В ходе операции «Бархан» в Мали французские военные уничтожили 30 боевиков, сообщила пресс-служба Министерства обороны Франции, 24 ноября передает RT.