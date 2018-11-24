Армия и оружие
В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов». По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада.
Коммерсантъ21:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы
В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии
Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки
Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
ВСУ провели учения на побережье Азовского моря
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т
Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР
Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Военные Франции уничтожили десятки террористов в Мали
В ходе операции «Бархан» в Мали французские военные уничтожили 30 боевиков, сообщила пресс-служба Министерства обороны Франции, 24 ноября передает RT.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
«Осенняя распутица» завершила сезонную серию игр «Заря»
На полигоне «Дзержинский» Западного военного округа прошла военно-тактическая игра «Осенняя распутица».
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
В Приднестровье завершилась подготовка к новому учебному году
Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ на войсковом стрельбище, произвели модернизацию учебного миротворческого поста, где военнослужащие будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
На Смоленщине появится подразделение военной полиции
Подразделения военной полиции будут сформированы в соединениях и воинских частях ЗВО до конца этого года, передает телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Бросок тигра: российско-индийский десант разгромил лагерь «террористов» на учениях «Индра-2018»
Совместную операцию по штурму лагеря «террористов» провели российские и индийские военнослужащие в ходе учений «Индра-2018».
Обновлено в 22:39