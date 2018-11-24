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Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

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Армия и оружие Армия и оружие National Interest: у России могут появиться гиперзвуковые пули В России могут разработать гиперзвуковые патроны, однако они вряд ли вытеснят традиционное снайперское снаряжение, пишет американский журнал The National Interest.

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Армия и оружие Армия и оружие Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.

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Армия и оружие Армия и оружие ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

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