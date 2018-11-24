Армия и оружие
В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов». По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада.
Коммерсантъвчера в 21:59
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Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание
Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковой аналог ракеты «Томагавк»
На сайте Американского института ВМС опубликовано сообщение, согласно которому в интересах Военно-морских сил США создаётся гиперзвуковая крылатая ракета с дальностью пуска в несколько тысяч километров.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы
В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
National Interest: у России могут появиться гиперзвуковые пули
В России могут разработать гиперзвуковые патроны, однако они вряд ли вытеснят традиционное снайперское снаряжение, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии
Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие
Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР
Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Военные Франции уничтожили десятки террористов в Мали
В ходе операции «Бархан» в Мали французские военные уничтожили 30 боевиков, сообщила пресс-служба Министерства обороны Франции, 24 ноября передает RT.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Российские военные медики получили полевые реанимации
Российские военные медики получили возможность помогать раненым в полевых условиях и при транспортировке в тех же условиях, которые существуют в современных стационарах, на очереди создание роботов для эвакуации раненых с поля боя, рассказал в интервью РИА Новости главный анестезиолог-реаниматолог Минобороны РФ Алексей Щеголев.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
В Приднестровье завершилась подготовка к новому учебному году
Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ на войсковом стрельбище, произвели модернизацию учебного миротворческого поста, где военнослужащие будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
ВСУ провели учения на побережье Азовского моря
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
На Казанском Вертолётном заводе состоялся первый полет Ми-38Т
Сегодня на Казанском Вертолётном заводе, состоялся первый полет Ми-38Т, изготовленного по заказу Минобороны России.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Провал Trident Juncture 2018: почему Норвегия и другие западные страны пытаются свалить вину на Россию
Западные политики продолжают упрямо обвинять Россию в создании неких «помех» для сигналов GPS-навигации, якобы осложнявших работу гражданской авиации на севере страны.
Обновлено в 01:37