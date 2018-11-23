Армия и оружие
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГРБКвчера в 20:32
Россия неоспоримо представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (террористические организации, запрещены в России).
РБКвчера в 20:32
с чего всё началось
С таким утверждением в интервью газете The Daily Telegraph выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.ТАССвчера в 19:23
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Армия и оружие
Лавров: США рассматривают ИГ как оправдание присутствия в Сирии
"Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", - заключил Лавров.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Латвии заявили о российских военных кораблях у своих границ
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Военные РФ и Индии на учениях одолели условных боевиков
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и подразделений Вооруженных сил (ВС) Индии уничтожили террористов и освободили заложников.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну»
«Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки
Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно
В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Истребители Су-57 испытали новое внутрифюзеляжное вооружение
Российские новейшие многофункциональные истребители пятого поколения испытали вооружение, размещенное внутри фюзеляжа.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Силовики применили ударный беспилотник в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики применили ударный беспилотник по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Пантелеймоновка, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО
За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Афганистане убили американского военнослужащего
В Афганистане убили американского военного.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Боевые пловцы проверили акваторию военной гавани в Балтийске
Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Ракетная бригада гвардейской танковой армии ЗВО завершила перевод комплексов «Искандер-М» на зимний режим эксплуатации
Обновлено в 06:26