с чего всё началось

Россия неоспоримо представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (террористические организации, запрещены в России).

Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ

Армия и оружие Армия и оружие Лавров: США рассматривают ИГ как оправдание присутствия в Сирии "Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", - заключил Лавров.

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии заявили о российских военных кораблях у своих границ Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Армия и оружие Армия и оружие Военные РФ и Индии на учениях одолели условных боевиков Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и подразделений Вооруженных сил (ВС) Индии уничтожили террористов и освободили заложников.

Армия и оружие Армия и оружие Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну» «Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители Су-57 испытали новое внутрифюзеляжное вооружение Российские новейшие многофункциональные истребители пятого поколения испытали вооружение, размещенное внутри фюзеляжа.

Армия и оружие Армия и оружие Силовики применили ударный беспилотник в Донбассе, заявили в ДНР Украинские силовики применили ударный беспилотник по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Пантелеймоновка, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.

Армия и оружие Армия и оружие В Афганистане убили американского военнослужащего В Афганистане убили американского военного.

Армия и оружие Армия и оружие Боевые пловцы проверили акваторию военной гавани в Балтийске Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.