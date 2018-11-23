Армия и оружие

Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ
РБК
вчера в 20:32

Россия неоспоримо представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (террористические организации, запрещены в России).
РБКвчера в 20:32
с чего всё началось
С таким утверждением в интервью газете The Daily Telegraph
 выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.
ТАССвчера в 19:23

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали сравнение Лондоном России с ИГ*

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В Великобритании заявили об «угрозе» со стороны России

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Британский генерал счел Россию опаснее террористов ИГ

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Россия является большей угрозой для Великобритании, чем крупнейшие террористические группировки, говорят в Лондоне

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Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

Коммерсантъвчера в 21:59

Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ

РБКвчера в 20:32

Глава Генштаба Великобритании назвал Россию большей угрозой, чем «Аль-Каида» и ИГ

ТАССвчера в 19:23
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Армия и оружие

Лавров: США рассматривают ИГ как оправдание присутствия в Сирии

"Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", - заключил Лавров.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Латвии заявили о российских военных кораблях у своих границ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Военные РФ и Индии на учениях одолели условных боевиков

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и подразделений Вооруженных сил (ВС) Индии уничтожили террористов и освободили заложников.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну»

«Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки

Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно

В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Истребители Су-57 испытали новое внутрифюзеляжное вооружение

Российские новейшие многофункциональные истребители пятого поколения испытали вооружение, размещенное внутри фюзеляжа.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Силовики применили ударный беспилотник в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики применили ударный беспилотник по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Пантелеймоновка, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО

За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

В Афганистане убили американского военнослужащего

В Афганистане убили американского военного.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Боевые пловцы проверили акваторию военной гавани в Балтийске

Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Ракетная бригада гвардейской танковой армии ЗВО завершила перевод комплексов «Искандер-М» на зимний режим эксплуатации

Обновлено в 06:26
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