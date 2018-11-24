Россия неоспоримо представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (террористические организации, запрещены в России).

Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ

Армия и оружие Армия и оружие Лавров: ИГ является союзником США для смены режима в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" является союзником США в достижении цели - сменить политический режим в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие ВС Латвии заявили о двух российских кораблях у своих границ Национальные вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении вблизи своих морских границ двух российских военных кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57 В субботу, 24 ноября, появилось видео синхронной посадки двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Армия и оружие Армия и оружие Политолог объяснил слова британского генерала об ИГИЛ и России Озвучиваются они потому, что военным необходимо найти новый объект, который позволит обосновать наращивание военной мощи Соединенного Королевства.

Армия и оружие Армия и оружие На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну» «Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Армия и оружие Армия и оружие Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области

Армия и оружие Армия и оружие Почти 700 сотрудников различных СМИ погибли в Сирии с начала войны Арабоязычный информационный портал «Голос столицы», находящийся в оппозиции к официальному правительству Башара Асада, опубликовал данные о том, что с момента начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 и по октябрь 2018 на территории этой страны погибло по различным причинам 689 человек, в той или иной форме работавших на различные СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".