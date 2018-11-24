Армия и оружие
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГРБКвчера в 20:32
Россия неоспоримо представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (террористические организации, запрещены в России).
РБКвчера в 20:32
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Армия и оружие
Лавров: ИГ является союзником США для смены режима в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" является союзником США в достижении цели - сменить политический режим в Сирии.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о двух российских кораблях у своих границ
Национальные вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении вблизи своих морских границ двух российских военных кораблей.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57
В субботу, 24 ноября, появилось видео синхронной посадки двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Политолог объяснил слова британского генерала об ИГИЛ и России
Озвучиваются они потому, что военным необходимо найти новый объект, который позволит обосновать наращивание военной мощи Соединенного Королевства.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание
Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно
В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки
Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну»
«Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Слет активистов «Юнармии» прошел в Амурской области
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Почти 700 сотрудников различных СМИ погибли в Сирии с начала войны
Арабоязычный информационный портал «Голос столицы», находящийся в оппозиции к официальному правительству Башара Асада, опубликовал данные о том, что с момента начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 и по октябрь 2018 на территории этой страны погибло по различным причинам 689 человек, в той или иной форме работавших на различные СМИ.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО
За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы
В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
В Афганистане в субботу убили американского военнослужащего
В субботу, 24 ноября, на территории Афганистана был убит американский военнослужащий.
Обновлено в 03:48