Россия «неоспоримо» представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и "Исламское государство" (террористические организации, запрещены в России).

Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.

Армия и оружие Армия и оружие США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Военные Франции уничтожили десятки террористов в Мали В ходе операции «Бархан» в Мали французские военные уничтожили 30 боевиков, сообщила пресс-служба Министерства обороны Франции, 24 ноября передает RT.

Армия и оружие Армия и оружие «Осенняя распутица» завершила сезонную серию игр «Заря» На полигоне «Дзержинский» Западного военного округа прошла военно-тактическая игра «Осенняя распутица».

Армия и оружие Армия и оружие Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.

Армия и оружие Армия и оружие Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.

Армия и оружие Армия и оружие В Приднестровье завершилась подготовка к новому учебному году Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ на войсковом стрельбище, произвели модернизацию учебного миротворческого поста, где военнослужащие будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.