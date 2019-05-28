Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в ДонбассеИА Новороссия вчера в 06:41

с чего всё началось

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

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Экономика Сало на Украине подорожало на 70% за два года С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Экономика В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

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Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Общество Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.

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Происшествия На заброшенной стройке в Новосибирске погибла девочка Маленькая девочка во вторник разбилась насмерть, упав с третьего этажа заброшенной стройки в Ленинском районе Новосибирска, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.

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