Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в ДонбассеИА Новороссия вчера в 06:41

с чего всё началось

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Армия и оружие В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации России Советник руководителя отечественного оборонного ведомства Андрей Ильницкий рассказал, как меры будут предпринимать Соединенные Штаты Америки для дестабилизации Российской Федерации.

Происшествия В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.

Авто Серийную Hyundai Creta нового поколения сфотографировали без камуфляжа Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.

Политика США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Общество Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.

Здоровье Эксперты рассказали, как уберечь себя от опасных инфекций за рубежом На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю предупредили о том, что, выезжая за границу, можно заразиться опасными и паразитарными болезнями.

Общество Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Армия и оружие Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится летом текущего года Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится в будущем июле или в августе, сообщает 29 мая ТАСС со ссылкой на сообщение источников.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Хоккей Форвард «Сент-Луиса» Фаббри: «Тарасенко — мировой мужик» Нападающий «Сент-Луис Блюз» Робби Фаббри высоко оценил игровые и человеческие качества партнера по команде Владимира Тарасенко.

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Общество Названы самые востребованные профессии в России Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

Экономика Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Армия и оружие Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.

Здоровье Около 10% умерших младенцев в РФ в 2017 году страдали пороком сердца – эксперт Порядка 10% младенцев, умерших в России в 2017 году, страдали врожденным пороком сердца (ВПС), сообщил заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского, завотделением центра имени А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Константин Шаталов.

Здоровье Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.

Футбол «Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов "Реал" и "Челси" согласовали трансфер Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгийский полузащитник перейдёт в мадридский клуб за £ 100 млн.