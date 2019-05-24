Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в ДонбассеREGNUM 07:09

Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём. Об этом заявил новый глава ведомства Руслан Хомчак, сообщило 24 мая информационное агентство УНИАН.

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

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