Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 годаРоссийская газета 01:19

Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года. К такому выводу пришел новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) 52-летний Руслан Хомчак в интервью изданию УНИАН. По словам военного, который отдыхал в Алупке, обстановка и сервис на полуострове "напоминали худшие традиции СССР".

Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года

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