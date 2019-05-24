Политика
Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 годаРоссийская газета 01:19
Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года. К такому выводу пришел новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) 52-летний Руслан Хомчак в интервью изданию УНИАН. По словам военного, который отдыхал в Алупке, обстановка и сервис на полуострове "напоминали худшие традиции СССР".
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Новый глава Генштаба ВСУ признал, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года
КрымPRESSвчера в 07:19
Когда Украина на самом деле потеряла Крым: заявление главы Генштаба ВСУ
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