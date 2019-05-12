Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в FacebookИзвестия 04:59

Хакеры взломали Facebook-аккаунт главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Об этом он сам сообщил в социальной сети. По словам Муженко, злоумышленники после взлома разместили там провокационную информацию.

Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в Facebook

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