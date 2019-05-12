Политика
Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в FacebookИзвестия 04:59
Хакеры взломали Facebook-аккаунт главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Об этом он сам сообщил в социальной сети. По словам Муженко, злоумышленники после взлома разместили там провокационную информацию.
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Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Президент „Барселоны“ поддерживает меня»
Хочу сделать следующий шаг в «Барселоне». Разговаривал с президентом клуба, он поддерживает меня.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме
«Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама», — сообщил телеканал.
Обновлено в 06:10
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Происшествия
В электропоезде в Рязанской области произошло задымление
В Рязанской области в электричке, следующей из Рязани в поселок Шилово, произошло задымление под полом.
Обновлено в 05:34
Футбол
Гвардиола отказал «Ювентусу» ради желания выиграть с «Сити» ЛЧ
Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола мог попасть в туринский "Ювентус" этим летом, но отказался от предложения, сообщает Sunday Express.
Обновлено в 06:01
Общество
В Киев началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное Шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус в мечети Абу-Даби примерила мусульманский наряд
Кристина Асмус исполнила мечту, побывав в Абу-Даби в мечети шейха Зайда.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Татарстане сошел с рельсов тепловоз
Задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов сошли с рельс при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма в Татарстане в воскресенье днём, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Обновлено в 07:33
Общество
Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Автоспорт
Хюлькенберг на Гран-при Испании будет стартовать с пит-лейн
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в квалификации Гран-при Испании сломал обновлённое переднее крыло.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Смартфон Huawei Y7 Prime получил «кожаную» версию с 64 ГБ ПЗУ
Обновлено в 07:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты
Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году
Обновлено в 07:36
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10