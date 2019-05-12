Политика

Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в FacebookТАСС 03:59

Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.
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Глава Генштаба Украины заявил о взломе своей страницы в Facebook

Газета.Ru04:53

Глава Генштаба ВС Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

RT на русском04:35

Глава Генштаба Украины заявил о взломе своего аккаунта в Facebook

Говорит Москва05:20

Начальник Генштаба ВСУ пожаловался на взлом его страницы в Facebook

Life.ru04:22

Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

ТАСС03:59

Начальник украинского Генштаба заявил, что его страницу в Facebook взломали

РИА Новости02:40

Глава украинского Генштаба пожаловался на взлом «Фейсбука»

Вести.Ru04:31
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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
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Армия и оружие

В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади

В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
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Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

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Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Трое граждан Армении пострадали в ДТП на Ставрополье

Трое граждан Армении пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.
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Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Обновлено в 07:33
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Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
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Путин объяснил победы своей хоккейной команды в матчах

Российский лидер Владимир Путин объяснил разгромные победы своей команды в хоккейных матчах.
Обновлено в 08:48
Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Футбол

«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон

Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
Обновлено в 05:23
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Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Общество

Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»

Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
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В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
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Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
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Украинский военачальник
Украинский военачальник, генерал армии Украины. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружённых сил Украины. Является руководителем силовой операции украинских властей, проводимой на востоке Украины.
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