Политика
Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в FacebookТАСС 03:59
Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.
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Хоккей
Александр Овечкин: «Малкин согласился сыграть со мной»
Обновлено в 09:01
Хоккей
«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ
"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади
В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Трое граждан Армении пострадали в ДТП на Ставрополье
Трое граждан Армении пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 06:44
Футбол
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Обновлено в 07:33
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Хоккей
Путин объяснил победы своей хоккейной команды в матчах
Российский лидер Владимир Путин объяснил разгромные победы своей команды в хоккейных матчах.
Обновлено в 08:48
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон
Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном
«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
Обновлено в 05:23
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Общество
Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»
Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50