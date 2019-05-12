Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в FacebookТАСС 03:59

Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.

Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов «На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.

Армия и оружие В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Происшествия Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.

Происшествия Трое граждан Армении пострадали в ДТП на Ставрополье Трое граждан Армении пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Футбол Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Политика Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.

Хоккей Путин объяснил победы своей хоккейной команды в матчах Российский лидер Владимир Путин объяснил разгромные победы своей команды в хоккейных матчах.

Музыка Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения» Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.

Общество Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Общество Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.

Происшествия В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.

Футбол «Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.

Футбол «Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном «Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.

Политика Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

Политика У администрации президента задержали проводящего голодовку майора Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Единоборства Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.