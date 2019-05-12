Политика
Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в FacebookТАСС 03:59
Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.
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В свою очередь курс евро повышался на 31 копейку - до 73,17 рубля. Российский рынок акций снижается в начале торгов.
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В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
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Военные ВСУ убили своего командира
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«Зенит» и ЦСКА представили стартовые составы на матч
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Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
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Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
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Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
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Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
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Яна Рудковская показала всех троих сыновей в честь Дня матери
Яна Рудковская впервые за год показала всех троих сыновей в честь Дня матери.
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Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
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В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
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В ДНР сбили два украинских беспилотника
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Кино
Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
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Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
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Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей
Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
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