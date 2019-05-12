Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в FacebookТАСС 03:59

Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.

Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

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