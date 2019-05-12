Политика

Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в FacebookТАСС 03:59

Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.
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Глава Генштаба Украины заявил о взломе своей страницы в Facebook

Газета.Ru04:53

Глава Генштаба ВС Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

RT на русском04:35

Начальник украинского Генштаба заявил, что его страницу в Facebook взломали

РИА Новости02:40

Начальник Генштаба ВСУ пожаловался на взлом его страницы в Facebook

Life.ru04:22

Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

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Глава украинского Генштаба пожаловался на взлом «Фейсбука»

Вести.Ru04:31

Глава Генштаба Украины заявил о взломе своего аккаунта в Facebook

Говорит Москва05:20
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В свою очередь курс евро повышался на 31 копейку - до 73,17 рубля. Российский рынок акций снижается в начале торгов.
Обновлено 10 мая в 03:33
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Ковальчук рассказал, чем недоволен после матча с Австрией

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды в матче с Австрией на чемпионате мира.
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В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
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Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

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«Зенит» и ЦСКА представили стартовые составы на матч

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 28-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
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В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
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Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

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Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
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Происшествия

В Каире двух напавших на христианскую церковь приговорили к смерти

Обновлено в 09:55
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Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
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Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
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Яна Рудковская показала всех троих сыновей в честь Дня матери

Яна Рудковская впервые за год показала всех троих сыновей в честь Дня матери.
Обновлено в 10:32
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
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Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
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Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля

Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
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Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
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Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
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Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей

Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
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Виктор Николаевич Муженко
Украинский военачальник
Украинский военачальник, генерал армии Украины. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружённых сил Украины. Является руководителем силовой операции украинских властей, проводимой на востоке Украины.
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