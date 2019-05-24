Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в КрымИзвестия вчера в 23:17

Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая. Он окончил Московское высшее военное командное училище и проходил службу в ГДР. В качестве командующего сектора «Б» принимал участие военной операции на юго-востоке Украины.

Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым

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