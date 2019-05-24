Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в ДонбассеРоссийская газета 13:20

Ранее бывший командующий операцией Сергей Наев заявлял о том, что на возвращение неподконтрольных территорий ВСУ понадобится меньше суток. Комментируя слова Наева, Хомчак указал, что не видит "чисто военного варианта" разрешения конфликта.

Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе

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