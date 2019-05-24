Армия и оружие
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в ДонбассеРоссийская газета 13:20
Ранее бывший командующий операцией Сергей Наев заявлял о том, что на возвращение неподконтрольных территорий ВСУ понадобится меньше суток. Комментируя слова Наева, Хомчак указал, что не видит "чисто военного варианта" разрешения конфликта.
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Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе
Комсомольская правда11:32
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По информации источника, Серра арендовала в городе на ближайший год вместительный автомобиль.
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