Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским СоюзомLenta.ru 09:08

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году. Об этом рассказал глава генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак в интервью УНИАН.
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Новый глава Генштаба ВСУ отказался признавать Крым украинским задолго до референдума: «Я не понимал, где я»

Царьград07:35

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Lenta.ru09:08

В Совфеде отреагировали на признание главы Генштаба ВСУ о потерянном Крыме

ФАН09:43

Когда Украина на самом деле потеряла Крым: заявление главы Генштаба ВСУ

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Комсомольская правда09:25

Новый глава Генштаба ВСУ признал, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года

КрымPRESS07:19

Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года

ТАСС07:03
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Армия и оружие

Глава Росгвардии посетил военно-технический форум в Балашихе

В подмосковной Балашихе открылся третий научно-технический форум "День передовых технологий правоохранительных органов".
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

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Происшествия

Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали.
Обновлено в 17:34
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

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Общество

Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье

Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
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Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

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Происшествия

Девятиклассник ударил депутата на последнем звонке в Марий Эл

Обновлено в 04:22
Наука

Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение

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Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Авто

Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска

Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
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Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Общество

На Бали произошло извержение вулкана Агунг

На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов

Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов Незадолго до торжества артисты заметно похудели.
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Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане

Обновлено в 18:53
Происшествия

Немецкий гонщик умер после аварии на трассе

Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Экономика

Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 10:57
Общество

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

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В отношении Петра Порошенко на Украине возбудили третье уголовное дело

В отношении Петра Порошенко на Украине возбудили третье уголовное дело.
Обновлено в 10:22
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги финального голосования, пересчитав оценки участников - Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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В России продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%

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Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже

Итальянский производитель продолжает дорожные испытания Ferrari Hybrid Supercar под плотным камуфляжем, несмотря на то, что премьера новинки должна состоятся уже на следующей неделе.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено в 13:14
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Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
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Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
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