Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским СоюзомLenta.ru 09:08

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году. Об этом рассказал глава генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак в интервью УНИАН.
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Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года

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Царьград07:35

В Совфеде отреагировали на признание главы Генштаба ВСУ о потерянном Крыме

ФАН09:43

Когда Украина на самом деле потеряла Крым: заявление главы Генштаба ВСУ

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Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Lenta.ru09:08

Новый глава Генштаба ВСУ признал, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года

КрымPRESS07:19

Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года

ТАСС07:03
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В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
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Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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