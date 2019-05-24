Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским СоюзомLenta.ru 09:08
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году. Об этом рассказал глава генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак в интервью УНИАН.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено в 14:58
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье
Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
Обновлено в 00:15
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов
Каменских помогла Потапу сбросить к свадьбе 30 килограммов Незадолго до торжества артисты заметно похудели.
Обновлено в 02:49
Политика
Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден
Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:30
Хоккей
В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге
В 2000 году Северная столица уже была хозяйкой спортивного события Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, о чем заявил полугодовой конгресс IIHF.
Обновлено в 06:32
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Тульскую научную роту создадут в военном технополисе «ЭРА»
Специалисты, вошедшие в состав научной роты (в основном, выпускники Тульского государственного университета) будут работать в лаборатории, которую тульские предприятия планируют создать на площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА» в г. Анапе.
Обновлено в 16:30
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясения
Обновлено в 22:15
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова раскритиковала собственную фигуру
Бузова привыкла к нападкам недоброжелателей, которые любят обсудить её фигуру. Хейтеры часто пеняют, что у ведущей «Дома-2» нет груди.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Космос
В Северном полушарии Земли открыт сезон наблюдения серебристых облаков
Серебристые облака появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте 70-100 км. Эта высота слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники летают намного выше.
Обновлено в 09:40
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34