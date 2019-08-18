с чего всё началось

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Об этом пишет "Военное обозрение" со ссылкой на британские СМИ.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Политика В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17 Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Происшествия Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.

Политика На Украине признали невозможность быстрого завершения войны в Донбассе Быстро разрешить конфликт в Донбассе не удастся. Об этом заявил лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Единоборства Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

Происшествия В Самаре загорелось мазутное озеро В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.

Гаджеты В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019 На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.

Политика В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Авто В драг-битве сошлись четыре «заряженных» спорткара На ютуб-канале «CarWow» показали гонку на прямой между Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS и Alpine A110.

Происшествия Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании "Уральские авиалинии" А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Футбол Рамос прокомментировал работу VAR в моменте с удалением Модрича Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал эпизод победного для его команды матча с "Сельтой" (3:1), в котором полузащитник "сливочных" Лука Модрич был удален с поля после того, как рефери встречи воспользовался услугами системы видеопомощи арбитрам (VAR), передает Sport.es.