Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»Газета.Ru 02:47
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Об этом пишет "Военное обозрение" со ссылкой на британские СМИ.
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Глава генштаба Британии рассказал о недооценке Лондоном «российской угрозы»
Московский Комсомолец07:48
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