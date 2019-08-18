Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»Газета.Ru 02:47

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Об этом пишет "Военное обозрение" со ссылкой на британские СМИ.
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с чего всё началось
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times
 заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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