Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»Газета.Ru 02:47
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Об этом пишет "Военное обозрение" со ссылкой на британские СМИ.
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Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
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Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государства
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
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В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
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Обновлено в 06:08
Общество
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Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
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Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
Обновлено в 07:48
Политика
Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга
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Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД
Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.
Обновлено в 03:16
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Футбол
Хавбек «Луча» Калугин получил серьёзную травму в матче с «Факелом»
Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин получил серьёзную травму во время матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с воронежским «Факелом» (3:0). 21-летний игрок был травмирован в результате столкновения с голкипером.
Обновлено в 07:55
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
Обновлено в 09:10
Космос
ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне
Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
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Шоу-бизнес
«Думаю о тебе»: 20-летняя дочь Уокера обнародовала архивное фото отца
Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу Рэйн Уокер поделилась с поклонниками в блоге архивным фото отца.
Обновлено в 08:32
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
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Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Происшествия
Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре
Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.
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