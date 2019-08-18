с чего всё началось

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Об этом пишет "Военное обозрение" со ссылкой на британские СМИ.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

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Происшествия В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.

Авто Легендарная машина «Волга» может вернуться на конвейер Напомним, что в 2021 году легендарная модель ГАЗ 21 «Волга» отмечает свое 65-летие с начала производства.

Общество Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.

Авто Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.

Политика Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».

Шоу-бизнес Старший сын Валерии женился втайне от матери Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.

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Космос ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.

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Шоу-бизнес «Думаю о тебе»: 20-летняя дочь Уокера обнародовала архивное фото отца Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу Рэйн Уокер поделилась с поклонниками в блоге архивным фото отца.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».