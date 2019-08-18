Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе ВагнераРБК вчера в 06:01
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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с чего всё началось
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.РБКвчера в 06:01
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Сергей Глазьев станет важным министром
Известный российский экономист, советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев идет на повышение.
Обновлено 16 августа в 10:57
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Во Владимир осень пришла на месяц раньше
Хотя на календаре еще только середина августа, многие деревья уже пожелтели и начинают сбрасывать листья, причем не только стоящие вдоль дорог, но и растущие в лесопарке «Дружба».
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено вчера в 17:40
Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов
Согласно информации «Яндекс.Расписания», 30 рейсов задержано и ещё четыре отменено в столичных аэропортах.
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика
«Газпром» добывает впрок
По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж
Звезда ситкома «Саша+Маша» в чем-то повторила судьбу своей героини. Экранный супруг долго не решался позвать ее замуж.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Зачем Пентагон собирается развернуть на низких орбитах сотни спутников
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram от посторонних
Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram. Теперь просматривать ее профиль могут только подписчики.
Обновлено 17 августа в 10:35
Музыка
Умер певец и актер Аскер Махмудов
Обновлено вчера в 21:34
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Здоровье
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено вчера в 12:39
Энергетика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Шойгу объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США
Ранее на этой неделе, 14 августа, Минобороны перебросило два бомбардировщика на аэродром в Анадырь на Чукотку в рамках учений, спустя два дня они вернулись на место своего базирования — в Саратовскую область.
Обновлено вчера в 13:22
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира
Обновлено вчера в 18:40
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено 17 августа в 06:15
Футбол
СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна
Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
В Госдуме обсудят иностранное вмешательство в российские дела
19 августа в Государственной думе РФ обсудят возможную реакцию на случаи вмешательства извне во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 18:12