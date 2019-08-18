с чего всё началось

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Общество Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Политика Сергей Глазьев станет важным министром Известный российский экономист, советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев идет на повышение.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Футбол Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо» Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

Общество Во Владимир осень пришла на месяц раньше Хотя на календаре еще только середина августа, многие деревья уже пожелтели и начинают сбрасывать листья, причем не только стоящие вдоль дорог, но и растущие в лесопарке «Дружба».

Политика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от семьи Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.

Транспорт В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов Согласно информации «Яндекс.Расписания», 30 рейсов задержано и ещё четыре отменено в столичных аэропортах.

Энергетика «Газпром» добывает впрок По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.

Шоу-бизнес Елена Бирюкова выходит замуж Звезда ситкома «Саша+Маша» в чем-то повторила судьбу своей героини. Экранный супруг долго не решался позвать ее замуж.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram от посторонних Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram. Теперь просматривать ее профиль могут только подписчики.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Здоровье Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

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Армия и оружие Шойгу объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США Ранее на этой неделе, 14 августа, Минобороны перебросило два бомбардировщика на аэродром в Анадырь на Чукотку в рамках учений, спустя два дня они вернулись на место своего базирования — в Саратовскую область.

Футбол СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.