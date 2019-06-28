Энергетика
Глава «Газпрома» заявил, что «Северный поток-2» построен на 60,4%Общая газета Ленинградской области 08:17
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что строительство "Северного потока-2" будет завершено до конца 2019 года. На сегодняшний день уложено уже 1482 км трубопровода в двухниточном исполнении, сообщает ТАСС.
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