Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компанииРБК вчера в 10:27

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Транспорт Смольный потратит на ремонт дорог в Петербурге 4 миллиарда рублей Заявки от участников принимаются до 17 апреля Смольный потратит на ремонт дорог в Санкт-Петербурге 4 миллиарда рублей.

Транспорт Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.

Происшествия Племянницу Скрипаля побили в Ярославле Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.

Армия и оружие Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.

Происшествия Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета "2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Энергетика РФ опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Общество Божена Рынска сообщила о смене фамилии Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Экономика Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.

Технологии «Ростех» получил отечественный аналог Skype for Business Российский концерн "Автоматика", являющийся частью государственной корпорации "Ростех", разработал для предприятий госструктуры систему онлайн-коммуникаций, представляющую собой альтернативу решению Skype for Business.

Музыка Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.

Футбол Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.

Политика Ищенко: Тимошенко призвала защищать голоса, но было уже поздно Слова политолога прозвучали в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Политика Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.

Политика В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.