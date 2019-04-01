Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компанииРБК 10:27
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
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Армия и оружие
Китай продолжает интенсивные испытания своего рельсотрона
Военный новостной ресурс Defence One сообщил, что испытания китайской электромагнитной пушки (рельсотрона) идут полным ходом.
Обновлено в 12:21
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Происшествия
СМИ сообщили о неполадке с самолетом главы МИД Германии
Неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк из Берлина, сообщает журнал Focus.
Обновлено в 12:03
Космос
Зонд ЕКА подтвердил открытие следов «дыхания жизни» на Марсе
Европейские планетологи представили первое независимое подтверждение того, что марсоход Curiosity действительно обнаружил достаточно большие количества метана на Марсе, используя данные с зонда "Марс-Экспресс".
Обновлено в 11:03
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Футбол
Футболист «Спартака» остался недоволен предложенной зарплатой
Обновлено в 11:46
Политика
Верховный суд отклонил иск Гудкова против закона об оскорблении власти
Верховный суд отклонил иск председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова против закона о неуважении к государству и его авторам — сенатору Андрею Клишасу и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.
Обновлено в 11:10
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Происшествия
Проректор Рязанского государственного университета задержана
Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика
Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов
Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:50
Политика
ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съемках сериала
Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сообщила о неравной оплате труда во время работы над сериалом.
Обновлено в 07:22
Музыка
На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ
Обновлено в 07:29
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Воспитатель в Китае намеренно отравил детей нитритами
Воспитатель детсада в провинции Хэнань в Китае намеренно отравил детей нитритами, сообщает "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани
Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников.
Обновлено в 08:00
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко
Обновлено в 12:01
Спорт
Алиев показал четверной тулуп на тренировке
Российский фигурист Дмитрий Алиев на тренировке в Санкт-Петербурге показал комбинацию из четверного тулупа и тройного акселя.
Обновлено в 11:04