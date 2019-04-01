Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компанииРБК 10:27
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
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Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Футбол
Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Политика
Помпео заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран.
Обновлено в 15:14
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Финансы
Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля
Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" на Первом канале назвала лучших фигуристов в истории, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:48
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
Обновлено в 14:01
Здоровье
Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача
Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА Хантер и Питерс пропустят матч против УНИКСа
Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.
Обновлено в 11:02
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд.
Обновлено в 10:10
Политика
«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине
Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Политика
Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах
Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:37
Футбол
Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего погром в редакции «Коммерсанта»
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, который устроил погром в редакции газеты «Коммерсант».
Обновлено в 14:43
Политика
Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Экономика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18