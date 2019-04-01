Экономика

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компанииРБК 10:27

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
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В «Газпроме» назначены новые кураторы внешнего и внутреннего рынков

Интерфакс09:28

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

RT на русском07:17

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

РБК10:27

«Газпром» меняет полкоманды

Коммерсантъ07:24

«Газпром» назначил новых зампредов правления

РИА Новости09:15

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

Газета.Ru07:05

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

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Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

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Политика

Порошенко пообещал вдове Маккейна назвать улицу именем сенатора

Действующий президент Украины Петр Порошенко во время встречи со вдовой американского сенатора Джона Маккейна — Синди Маккейн — пообещал назвать одну из улиц Киева именем ее мужа.
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Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
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Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
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Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Космос

Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году

Обновлено в 11:39
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Лолита наняла концертного директора Юлии Началовой

Почему команду певицы покинул ее предыдущий директор Эдуард Хруцкий, она не уточнила, только отметила, что мужчине тяжело быть в разъездах из-за здоровья.
Обновлено в 13:14
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
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Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

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Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе

Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, который состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты.
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Общество

В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб

Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года.
Обновлено в 12:56
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Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
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Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
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Спорт

Этери Тутберидзе назвала причины сложного сезона фигуристки Загитовой

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Восхождение Нарухито на престол ознаменует для Японии переход от эры установления мира Хэйсэй к эре Рэйва, что станет новым девизом, означающим побуждение к миру, сообщил генсек кабмина, сообщает Planet Today.
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Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
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Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
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СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
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Игры

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Накануне Ubisoft объявила о проведении в For Honor временного праздничного события, приуроченного ко первому апреля: 31 и 1 апреля фанатам средневекового командного файтинга предстоит сражаться не с рядовыми солдатами вражеской армии, а с бешеными кроликами из Rayman Raving Rabbids.
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Хоккей

Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ

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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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