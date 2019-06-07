Энергетика

Глава «Газпрома» оценил ситуацию с «Северным потоком — 2» в ДанииRambler News Service 13:49

У «Газпрома» достаточно времени для согласования и строительства газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ — 2019 глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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«Газпром» назвал крайний срок ожидания разрешения Дании по «Северному потоку-2»

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Миллер: датский участок «Северного потока-2» можно построить за пять недель

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Глава «Газпрома» оценил ситуацию с «Северным потоком — 2» в Дании

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Миллер: Северный поток-2 еще можно запустить в 19г, если Дания даст разрешение -- ИФ

Financial One14:13
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Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
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Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
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В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
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По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

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Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
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Roland Garros. Полуфинал Джоковича и Тима перенесен на субботу

Обновлено в 13:28
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено в 08:22
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

В ВВС США появился первый бородатый летчик в тюрбане

Военно-воздушные силы США впервые разрешили американцу сикхского происхождения носить бороду и традиционный тюрбан на службу, сообщает Air Force News.
Обновлено в 13:56
Общество

Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства

Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
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Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Кино

В Нью-Йорке бесплатно покажут «Анну Каренину»

Продюсер фонда фестиваля «Вишневый сад» Мария Шкловер пояснила, что показ «Анны Каренины» даст старт этому ежегодному фестивалю искусств на территории Нью-Йорка.
Обновлено в 09:22
Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Кино

В России начались съемки сиквела сказки «Последний богатырь»

Компании Disney, Yellow Black and White и канал «Россия» начали снимать продолжение картины «Последний богатырь», ставшей самой кассовой российской сказкой.
Обновлено в 12:46
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 4 стал доступен для предзаказа

Новая четвертая версия фитнес браслета Xiaomi Mi Band уже доступна для предварительного заказа в Индии.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Футбол

Футболист «Ливерпуля» вспомнил об отказе играть в России

Обновлено в 15:24
Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

Обновлено в 06:20
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Потери «Азова» на Светлодарской дуге — подробности

Пресс-служба карательного полка «Азов» сообщает свою версию гибели двоих боевиков в районе н.п. Новолуганское на Светлодарской дуге.
Обновлено в 05:44
Политика

Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова

Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.
Обновлено в 13:17
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
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