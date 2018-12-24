Главный госавтоинспектор России Михаил Чeрникoв призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, превышение скорости от 20 до 40 км/ч — это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения.

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