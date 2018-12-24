Транспорт

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости
Известия
06:36

Главный госавтоинспектор России Михаил Чeрникoв призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, превышение скорости от 20 до 40 км/ч — это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения.
Известия06:36

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МВД выдвинет предложения о введении ответственности за превышение скорости на 10 км/ч

ТАСС07:36

МВД предлагает ввести ответственность за превышение скорости на 10 километров в час

Эхо Москвы07:35

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение свыше 20 км/ч

RT на русском07:18

Глава ГИБДД предложил понизить порог превышения скорости

News.ru06:46

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Известия06:36

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч

РИА Новости06:12

В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогах

Интерфакс05:29
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Транспорт

Московская канатная дорога стала платной

Обновлено в 01:25
Транспорт

Московских водителей призвали быть осторожными из-за снегопада

Обновлено в 07:02
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Движение на Большом Москворецком мосту в Москве ограничат с 29 декабря

В период с 29 декабря по 21 апреля следующего года движение на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварка будет ограничено из-за проведения работ по проведению капитального ремонта.
Обновлено в 02:32
Транспорт

Высокинский осудил кондуктора, угрожавшего слепому пассажиру

Кондуктор потребовала от слепого пассажира Рината Шайдуллина оплатить проезд собаки-поводыря, хотя закон разрешает провозить собаку бесплатно.
Обновлено в 01:49
Транспорт

В Тюмени из-за морозов отменили межрегиональные автобусные рейсы

Сразу несколько международных и межрегиональных автобусных рейсов отменены на автовокзале Тюмени из-за морозов, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:04
Транспорт

Житель Сургута в -40°C сел на велосипед из-за роста цен в автобусах

«Провёл акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте», - снабдил молодой человек фотографии коротким комментарием.
Обновлено в 07:30
Транспорт

В Омской области закрыли дороги в Казахстан из-за сильных морозов

Обновлено в 05:50
Транспорт

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Чтобы сократить перепробеги, столичные чиновники решили открыть для автомобилистов участок 3-го Обыденского переулка в будние дни.
Обновлено в 06:45
Транспорт

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Концессионер не планирует повышать стоимость проезда по мостам через реки Кама и Буй в Удмуртии, несмотря на увеличение предельного тарифа.
Обновлено в 03:34
Транспорт

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В январе 2019 года на ЗСД ведут единый тариф для транспортных средств, на который установлены транспондеры.
Обновлено в 07:42
Транспорт

ЦОДД: москвичи ждут на светофорах на 900 часов меньше

Обновлено в 05:54
Транспорт

Светофор отключат на Пожарной площади в Твери

В Твери на Пожарной площади сегодня, 24 декабря выключат светофор.
Обновлено в 01:20
Транспорт

Подъезд к порту «Кавказ» отремонтировали

В следующем году планируется отремонтировать еще 10 километров подъезда к порту «Кавказ», полностью завершив восстановление участка.
Обновлено в 05:38
Транспорт

Выставка схем линий разных лет открылась в Московском метрополитене

Обновлено в 05:23
Транспорт

Платформы «ЗИЛ» и «Варшавская» Павелецкого направления МЖД переименуют в «Тульскую» и «Верхние котлы»

Обновлено в 07:17
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