Транспорт
Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости
Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скоростиИзвестия06:36
Главный госавтоинспектор России Михаил Чeрникoв призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, превышение скорости от 20 до 40 км/ч — это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения.
Известия06:36
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