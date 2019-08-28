Транспорт
РБКГлава ГИБДД предложил запретить перевозить детей на высокой скорости
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости. Об этом он сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передает «Российская газета».
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"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.Интерфаксвчера в 08:47
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