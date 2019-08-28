Общество
Российская газетаВ ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
В текущем году за нарушение правил перевозки детей на виновных было составлено 397 тысяч 556 административных материалов. Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.Интерфакс08:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:52, Вашингтон
Наука
Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
ТАСС 13:52
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Авто
Renault начала продажи нового Triber
В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.
Автоновости дня 05:30
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Авто
АвтоВАЗ снижает скорость конвейера
Движок 09:42
Общество
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 18:24
Политика
Макрон объявил о конце гегемонии Запада в мире
Эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совещании послов республики.
Взгляд.ру вчера в 06:43
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег
ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.
Ореанда-Новости 02:54
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек.
Твой Иркутск вчера в 21:31
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Финансы
Страховщикам показали, как не падать
Банк России опубликовал положение о финансовой устойчивости компаний Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка.
Коммерсантъ 18:18
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11