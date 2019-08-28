"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

с чего всё началось

В текущем году за нарушение правил перевозки детей на виновных было составлено 397 тысяч 556 административных материалов. Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.

В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Наука Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Происшествия На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Авто Renault начала продажи нового Triber В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Общество Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Общество Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан» В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".

Политика Макрон объявил о конце гегемонии Запада в мире Эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совещании послов республики.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.

Экономика В России зафиксировали рост уровня бедности В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Финансы Страховщикам показали, как не падать Банк России опубликовал положение о финансовой устойчивости компаний Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка.

Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.