Транспорт

Глава ГИБДД предложил ужесточить наказание за превышение скорости
Клопс
14:40

Превышение скорости на 20 - 40 км/час является самым распространённым нарушением правил дорожного движения.
Клопс14:40

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Глава ГИБДД предложил увеличить штрафы за превышение скорости

РБК08:54

В ГИБДД решили пересмотреть штрафы за превышение скорости

URA.Ru08:26

МВД выдвинет предложения о введении ответственности за превышение скорости на 10 км/ч

ТАСС07:36

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение свыше 20 км/ч

RT на русском07:18

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Известия06:36

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч

РИА Новости06:12

В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогах

Интерфакс05:29
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Транспорт

Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости

Лимит скорости можно повысить до 130 км/ч на автомагистралях и до 110 км/ч на дорогах некоторых категорий, если дорожные условия позволяют безопасное движение в таком режиме.
Обновлено в 16:01
Транспорт

Из-за снегопада приостановили авиасообщение с Саратовом

В Саратове из-за снегопада приостановили авиасообщение.
Обновлено в 07:07
Транспорт

Тариф на проезд по Московской канатной дороге уменьшится вдвое

Стоимость проезда по Московской канатной дороге уменьшится вдвое по сравнению с ранее объявленными тарифами.
Обновлено в 10:02
Транспорт

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Заторы на столичных улицах достигли максимальной 10-балльной отметки по оценке сервиса Яндекс.Пробки.
Обновлено в 11:15
Транспорт

Движение по ул. Моховая ограничат в связи с «Путешествием в Рождество»

Движение автотранспорта по участку улицы Моховая в центре Москвы ограничат в период 28-29 декабря текущего года в связи с проведением праздничного фестивального мероприятия «Путешествия в Рождество», сообщает столичный Информационный транспортный комплекс.
Обновлено в 16:11
Транспорт

Невозвратные билеты на поезда станут дешевле на 10 – 20 %

Невозвратные железнодорожные билеты на поезда, которые будут продавать в России с 2019 года, станут дешевле на 10 – 20 %, чем возвратные.
Обновлено в 09:58
Транспорт

Билеты на поезда и автобусы в столицу распроданы к Новому году

Билеты на поезда дальнего следования и автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники распроданы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.
Обновлено в 08:19
Транспорт

На «Площади Восстания» не нашли взрывоопасных предметов

Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», опасных предметов на станции «Площадь Восстания» так и не нашли.
Обновлено в 12:22
Транспорт

Станции ЗИЛ и Варшавская Павелецкого направления МЖД переименуют

Обновлено в 08:04
Транспорт

Власти Екатеринбурга прокомментировали инцидент с незрячим пассажиром

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал инцидент с незрячим пассажиром, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Обновлено в 11:48
Транспорт

ГИБДД хочет перейти на пятилетний план

Госавтоинспекция изучает возможность перехода ведомства на пятилетний план работы.
Обновлено в 08:00
Транспорт

Стоимость парковки у Шереметьево снизится с 25 декабря

Обновлено в 12:20
Транспорт

С 2019 года на ЗСД установят летние скидочные тарифы

С 1 января 2019 года на Западном скоростном диаметре (ЗСД) вводится единый тариф для транспортных средств, на которых установлены транспондеры, о чем сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».
Обновлено в 06:02
Транспорт

В Светлогорске 80-летний пенсионер сам построил дорогу

В городе Светлогорск Калининградской области 80-летний Василий Перебейнос своим руками построил дорогу.
Обновлено в 07:45
Транспорт

Житель Сургута в -40°C сел на велосипед из-за роста цен в автобусах

«Провёл акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте», - снабдил молодой человек фотографии коротким комментарием.
Обновлено в 07:30
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