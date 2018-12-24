Транспорт Транспорт Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости Лимит скорости можно повысить до 130 км/ч на автомагистралях и до 110 км/ч на дорогах некоторых категорий, если дорожные условия позволяют безопасное движение в таком режиме.

Транспорт Транспорт Из-за снегопада приостановили авиасообщение с Саратовом В Саратове из-за снегопада приостановили авиасообщение.

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Транспорт Транспорт Билеты на поезда и автобусы в столицу распроданы к Новому году Билеты на поезда дальнего следования и автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники распроданы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.

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Транспорт Транспорт Стоимость парковки у Шереметьево снизится с 25 декабря

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