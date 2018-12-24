Транспорт
Глава ГИБДД предложил ужесточить наказание за превышение скорости
Глава ГИБДД предложил ужесточить наказание за превышение скоростиКлопс14:40
Превышение скорости на 20 - 40 км/час является самым распространённым нарушением правил дорожного движения.
Клопс14:40
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Транспорт
Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости
Лимит скорости можно повысить до 130 км/ч на автомагистралях и до 110 км/ч на дорогах некоторых категорий, если дорожные условия позволяют безопасное движение в таком режиме.
Обновлено в 16:01
Транспорт
Из-за снегопада приостановили авиасообщение с Саратовом
В Саратове из-за снегопада приостановили авиасообщение.
Обновлено в 07:07
Транспорт
Тариф на проезд по Московской канатной дороге уменьшится вдвое
Стоимость проезда по Московской канатной дороге уменьшится вдвое по сравнению с ранее объявленными тарифами.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Заторы на столичных улицах достигли максимальной 10-балльной отметки по оценке сервиса Яндекс.Пробки.
Обновлено в 11:15
Транспорт
Движение по ул. Моховая ограничат в связи с «Путешествием в Рождество»
Движение автотранспорта по участку улицы Моховая в центре Москвы ограничат в период 28-29 декабря текущего года в связи с проведением праздничного фестивального мероприятия «Путешествия в Рождество», сообщает столичный Информационный транспортный комплекс.
Обновлено в 16:11
Транспорт
Невозвратные билеты на поезда станут дешевле на 10 – 20 %
Невозвратные железнодорожные билеты на поезда, которые будут продавать в России с 2019 года, станут дешевле на 10 – 20 %, чем возвратные.
Обновлено в 09:58
Транспорт
Билеты на поезда и автобусы в столицу распроданы к Новому году
Билеты на поезда дальнего следования и автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники распроданы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.
Обновлено в 08:19
Транспорт
На «Площади Восстания» не нашли взрывоопасных предметов
Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», опасных предметов на станции «Площадь Восстания» так и не нашли.
Обновлено в 12:22
Транспорт
Станции ЗИЛ и Варшавская Павелецкого направления МЖД переименуют
Обновлено в 08:04
Транспорт
Власти Екатеринбурга прокомментировали инцидент с незрячим пассажиром
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал инцидент с незрячим пассажиром, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Обновлено в 11:48
Транспорт
ГИБДД хочет перейти на пятилетний план
Госавтоинспекция изучает возможность перехода ведомства на пятилетний план работы.
Обновлено в 08:00
Транспорт
Стоимость парковки у Шереметьево снизится с 25 декабря
Обновлено в 12:20
Транспорт
С 2019 года на ЗСД установят летние скидочные тарифы
С 1 января 2019 года на Западном скоростном диаметре (ЗСД) вводится единый тариф для транспортных средств, на которых установлены транспондеры, о чем сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».
Обновлено в 06:02
Транспорт
В Светлогорске 80-летний пенсионер сам построил дорогу
В городе Светлогорск Калининградской области 80-летний Василий Перебейнос своим руками построил дорогу.
Обновлено в 07:45
Транспорт
Житель Сургута в -40°C сел на велосипед из-за роста цен в автобусах
«Провёл акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте», - снабдил молодой человек фотографии коротким комментарием.
Обновлено в 07:30