Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/чИзвестия 08:34

В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф. Такое заявление во вторник, 12 марта, сделал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

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