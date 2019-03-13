Транспорт

Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скоростиREGNUM вчера в 16:39

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч. Об этом он заявил журналистам сегодня, 12 марта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об ужесточении наказания за превышение скоростного режима обсуждается уже давно.
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Автоэксперт оценил идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

РИА Новостивчера в 21:42

Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года

ТАССвчера в 08:38

Автоэксперт оценил идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Известиявчера в 11:28

Начальник ГИБДД: Превышение на 1 км/ч - по закону уже нарушение

Российская газетавчера в 10:00

В ГИБДД призвали проверить дороги перед снижением лимита превышения скорости до 10 км/ч

Интерфаксвчера в 08:47

В ГИБДД поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

RT на русскомвчера в 08:39

ГИБДД: штраф за превышение скорости на 10 км/ч может быть введен через 1,5 года

Коммерсантъвчера в 10:35
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Происшествия

Боевик назвал Галкина заказчиком теракта на концерте Киркорова

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Овечкин достиг отметки 1200 очков в НХЛ

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Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Политика

Японию возмутили российские учения на Курилах

Обновлено в 02:10
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В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения

В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Политика

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

По данным телеканала, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Возгорание на газопроводе в ХМАО ликвидировано

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Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено вчера в 18:10
Политика

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Названы регионы с самой большой численностью населения

Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:36
Экономика

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
Обновлено в 02:18
Общество

Системы нагревания табака хотят приравнять к обычным сигаретам

Министерство здравоохранение предлагает бороться с электронными сигаретами, вейпами и системами нагревания табака (Iqos и glo) так же, как и с обычными сигаретами, сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Обновлено в 02:37
Общество

Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях

Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы

Обновлено в 01:35
Происшествия

На западе Москвы изнасиловали двух женщин

На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Начальника кузбасского отдела ГИБДД поймали на взятке

В Следственном комитете по Кемеровской области уточнили, что также в получении взятки подозревают 45-летнего заместителя руководителя отдела.
Обновлено в 01:58
Политика

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено вчера в 17:14
Интернет

В работе Gmail произошел массовый сбой

Пользователи Gmail в некоторых странах мира пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 02:35
Политика

В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине

В преддверии выборов президента страны на Украине царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам открыто выражать несогласие с политикой действующей власти.
Обновлено в 01:05
Происшествия

S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8

S7 Airlines временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:35
Космос

Новый пуск «Союза» из Куру отложен

Запуск ракеты-носителя "Союз" с четырьмя британскими спутниками связи O3b с космодрома Куру перенесен на 4 апреля.
Обновлено в 02:30
Общество

Капитализация Boeing упала на $26,6 млрд после катастрофы в Эфиопии

Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 миллиарда долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:30
Авто

Беспилотные автомобили появятся в Москве уже весной

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Москве подрались первоклассник и школьный психолог

На северо-востоке Москвы школьный психолог сцепился с буйным первоклассником, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

У студента в петербургской парадной отобрали почти миллион рублей

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.
Обновлено в 01:59
Политика

Академии наук России и США подписали соглашение о сотрудничестве

Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве.
Обновлено в 02:48
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