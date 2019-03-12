Транспорт

Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скоростиREGNUM вчера в 16:39

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч. Об этом он заявил журналистам сегодня, 12 марта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об ужесточении наказания за превышение скоростного режима обсуждается уже давно.
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с чего всё началось

Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года

Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
ТАССвчера в 08:38

Подробнее о событии

Ликсутов надеется, что штраф за превышение скорости на 10 км/ч будет введен

ТАСС05:06

Автоэксперт оценил идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

РИА Новостивчера в 21:42

ГИБДД поддерживает снижение порога превышения максимальной разрешённой скорости

Говорит Москвавчера в 08:48

Автоэксперт оценил идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Известиявчера в 11:28

В ГИБДД призвали проверить дороги перед снижением лимита превышения скорости до 10 км/ч

Интерфаксвчера в 08:47

В ГИБДД поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

RT на русскомвчера в 08:39

ГИБДД: штраф за превышение скорости на 10 км/ч может быть введен через 1,5 года

Коммерсантъвчера в 10:35
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Происшествия

В результате стрельбы в школе в Сан-Паулу убиты шесть человек

В результате стрельбы в одной из школ бразильского города Сан-Паулу убиты шесть человек.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Салоники, в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ

Родители и сотрудники одной из школ Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

У Юлии Началовой начали отказывать внутренние органы

Обновлено в 11:23
Происшествия

Российский фрирайдер погиб во французских альпах

Обновлено в 11:44
Происшествия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Космос

«РИА Новости»: на Байконуре прошли неудачные испытания «Союза-ФГ»

На космодроме Байконур прошли неудачные испытания ракеты «Союз-ФГ» из-за проблемы с приборами системы управления ракеты-носителя, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:46
ЖКХ

Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии

Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Полиция не обнаружила признаков насилия в смерти бывшего мужа Лолиты

Обновлено в 10:26
Музыка

Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей

Вера Брежнева сказала, что она никогда не считала себя украинской певицей и на Украине её тоже не воспринимали в таком качестве.
Обновлено в 08:01
Политика

В Совфеде предложили отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах

Комитеты Совета Федерации по бюджету и по экономической политике предложили отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заключения обоих комитетов.
Обновлено в 05:16
Хоккей

Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ

Малкин стал пятым российским хоккеистом, набравшим 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Троих детей нашли рядом с трупом матери в Петербурге

Обновлено в 11:47
Культура

Ярмольник назвал современный КВН несмешным

Обновлено в 10:13
Происшествия

Прокурор просит условного наказания для строителя «Крестов-2»

Обновлено в 11:43
Политика

Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе

Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
Обновлено в 09:32
Спорт

Ковтун не выступит на чемпионате мира в Сайтаме

Обновлено в 11:32
Происшествия

Директор «Фонда социальной защиты пенсионеров» отправлена под арест

Красносельский районный суд отправил под арест директора «Фонда социальной защиты пенсионеров» Анастасию Королеву.
Обновлено в 11:38
Общество

В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы

Обновлено в 01:35
Общество

Россиян признали быстро стареющей нацией

Исследователи из США, Испании и Норвегии признали россиян одной из самых быстро стареющих наций. Об этом сообщается в журнале The Lancet.
Обновлено в 10:59
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Интернет

Google запустил поиск по вакансиям в России

Компания Google объявила о запуске в России поиска по вакансиям.
Обновлено в 08:04
Происшествия

СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье

В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Ульяновске арестованы два депутата областного заксобрания

Обновлено в 03:31
Происшествия

Самолет, летевший в Сиэтл, экстренно сел в Екатеринбурге

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай – Сиэтл.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Порошенко заявил об испытании ракетного оружия у границы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении провести испытания новейшего ракетного оружия на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией.
Обновлено в 11:05
Финансы

Евро на торгах опустился до уровня августа прошлого года

Курс европейской валюты на торгах на Московской фондовой бирже упал до 73,88 рубля в 17:02 по московскому времени.
Обновлено в 10:26
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