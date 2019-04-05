Глава ГИБДД Москвы ушел в отставкуИзвестия 04:53

"Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - — сказал собеседник агентства. Ранее 5 апреля стало известно, что Коваленко попрощался с личным составом, сообщив им о своем уходе с должности.

Армия и оружие В бундестаге предложили распустить НАТО НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.

Политика Россия и Венесуэла подписали 11 стратегических соглашений Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы Межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня, заявил в Twitter вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.

Политика Анализ не выявил алкоголь в крови Порошенко Анализ не выявил алкоголь в крови кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко, сообщил в пятницу главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

Культура СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Армия и оружие Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.

Армия и оружие Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Шоу-бизнес В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.

Игры Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.

Происшествия В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.

Экономика Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.

Происшествия Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева за установку "надгробия" президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора.

Гаджеты Смартфон Lenovo K6 Enjoy построен на бюджетной платформе Стоимость новинки составляет 210 долларов. Смартфон с 6,2-дюймовым экраном HD+ построен на бюджетной платформе SoC MediaTek Helio P22.

Футбол Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым Г. Орлов ― Помню, когда мы с 0-3, я ездил в Москву сам, на этот решающий матч, сидел на трибуне и вот это всё ощущал.

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Гаджеты Amazon представит аналог наушников AirPods Американская компания Amazon планирует представить собственный аналог наушников AirPods от Apple.

Политика У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.

Общество В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".