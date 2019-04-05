Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставкуИзвестия 04:53

"Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - — сказал собеседник агентства. Ранее 5 апреля стало известно, что Коваленко попрощался с личным составом, сообщив им о своем уходе с должности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ГУ МВД подтвердили, что глава ГИБДД по Москве ушел в отставку по собственному желанию

ТАСС04:59

Что произошло за день: пятница, 5 апреля

Интерфакс13:38

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

РИА Новости05:08

Отставку начальника московской Госавтоинспекции В.Коваленко подтвердили в столичном главке МВД

Агентство Москва04:48

Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко ушёл в отставку

RT на русском13:10

Глава московского ГАИ подал рапорт об отставке

РБК04:51

Глава ГИБДД Москвы отказался называть причину свой отставки

Говорит Москва05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Политика

Россия и Венесуэла подписали 11 стратегических соглашений

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы Межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня, заявил в Twitter вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.
Обновлено в 10:47
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 11:47
Политика

Анализ не выявил алкоголь в крови Порошенко

Анализ не выявил алкоголь в крови кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко, сообщил в пятницу главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 09:42
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Культура

СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина

Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.
Обновлено в 08:40
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе

Обновлено вчера в 23:20
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.
Обновлено в 03:34
Общество

Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Более 15 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Мадриде

Обновлено в 11:10
Игры

Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне

Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок

Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Экономика

Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину

Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева за установку "надгробия" президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Лолита впервые отреагировала на свадьбу Цекало с американской актрисой

Обновлено в 13:45
Гаджеты

Смартфон Lenovo K6 Enjoy построен на бюджетной платформе

Стоимость новинки составляет 210 долларов. Смартфон с 6,2-дюймовым экраном HD+ построен на бюджетной платформе SoC MediaTek Helio P22.
Обновлено в 07:29
Футбол

Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым

Г. Орлов ― Помню, когда мы с 0-3, я ездил в Москву сам, на этот решающий матч, сидел на трибуне и вот это всё ощущал.
Обновлено вчера в 13:22
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Гаджеты

Amazon представит аналог наушников AirPods

Американская компания Amazon планирует представить собственный аналог наушников AirPods от Apple.
Обновлено в 10:48
Общество

Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра

Обновлено в 11:33
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Космос

Астрономы нашли переживший смерть звезды осколок ядра планеты

Астрономы из Великобритании нашли осколок ядра планеты, переживший смерть материнской звезды.
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное